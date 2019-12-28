Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Канада: россияне выиграли первый период со счётом 3:0

Россия — Канада: россияне выиграли первый период со счётом 3:0
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России удачно провела первый период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, закончив первые 20 минут с преимуществом в три шайбы — 3:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев.

Состав России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Состав Канады:

Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Россия разрывает Канаду на МЧМ! Лидер канадцев Лафренье получил травму! LIVE
Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019