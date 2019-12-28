Россия — Канада: россияне выиграли первый период со счётом 3:0

Сборная России удачно провела первый период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, закончив первые 20 минут с преимуществом в три шайбы — 3:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Состав Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.



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