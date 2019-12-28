«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх поражений, «железнодорожники» проиграли второй матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт открыла команда хозяев. На 12-й минуте матча защитник Никита Лямкин отправил шайбу в ворота соперника. В середине второго периода «Ак Барс» забил два гола за 63 секунды, точные броски на свой счёт записали нападающие Михаил Глухов и Олег Ли. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. Сухой матч на счету голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.