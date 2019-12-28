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«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх поражений, «железнодорожники» проиграли второй матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт открыла команда хозяев. На 12-й минуте матча защитник Никита Лямкин отправил шайбу в ворота соперника. В середине второго периода «Ак Барс» забил два гола за 63 секунды, точные броски на свой счёт записали нападающие Михаил Глухов и Олег Ли. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. Сухой матч на счету голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Лямкин (Фрэттин, Ли) – 11:21' (5x5)   2:0 Ли (Глухов, Фрэттин) – 27:43' (5x5)   3:0 Глухов (Хенкель, Яруллин) – 28:46' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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