«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх поражений, «железнодорожники» проиграли второй матч подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт открыла команда хозяев. На 12-й минуте матча защитник Никита Лямкин отправил шайбу в ворота соперника. В середине второго периода «Ак Барс» забил два гола за 63 секунды, точные броски на свой счёт записали нападающие Михаил Глухов и Олег Ли. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. Сухой матч на счету голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 28 декабря 2019
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