Россия — Канада: после четвёртого гола россиян канадцы провели замену вратаря

Сборная Канады во втором периоде матча со сборной России на МЧМ-2020 провела замену вратаря. После четвёртой пропущенной шайбы вратарь Нико Доус покинул лёд, его сменил Джоэль Хофер. В матче продолжается второй период, счёт 4:0 в пользу сборной России.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.
Состав России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Состав Канады:
Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.
- 28 декабря 2019
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