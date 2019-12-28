Россия — Канада: после четвёртого гола россиян канадцы провели замену вратаря

Сборная Канады во втором периоде матча со сборной России на МЧМ-2020 провела замену вратаря. После четвёртой пропущенной шайбы вратарь Нико Доус покинул лёд, его сменил Джоэль Хофер. В матче продолжается второй период, счёт 4:0 в пользу сборной России.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Состав Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.

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