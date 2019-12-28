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Квартальнов — об удачных матчах с «Локомотивом»: это не связано с тем, что я там работал

Квартальнов — об удачных матчах с «Локомотивом»: это не связано с тем, что я там работал
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Локомотивом» (3:0).

«Мы рассчитывали на первый период, и у нас всё получилось. Была хорошая позиция защиты, забили голы. Второй период был посложнее из-за контратак соперника. «Локомотив» здорово готовится, неплохо играет. Нужно отметить, что иногда и Тимур Билялов выручал на последнем рубеже, и защита справлялась. Здорово, что мы в такие моменты не пропустили.

Два матча с «Локомотивом» и ни одной пропущенной шайбы? Это были два разных матча, оба были непростыми. Думаю, что это не связано с тем, что я работал с этой командой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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