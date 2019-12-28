Россия — Канада: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России удачно провела второй период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, забросив три шайбы. После 40 минут игры счёт 6:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Статистика второго периода матча Россия — Канада



Броски в створ: 9–15

Вбрасывания: 9–10

Штраф: 2–2

Реализация: 0/1 — 0/1



Стартовые составы команд



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Состав Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.

Россия разрывает Канаду и идёт на рекорд! LIVE Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.