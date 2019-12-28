Россия — Канада: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России удачно провела второй период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, забросив три шайбы. После 40 минут игры счёт 6:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.
Статистика второго периода матча Россия — Канада
Броски в створ: 9–15
Вбрасывания: 9–10
Штраф: 2–2
Реализация: 0/1 — 0/1
Стартовые составы команд
Состав России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Состав Канады:
Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.
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