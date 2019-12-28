Н. Аверин: про организацию «Ак Барса» сказать нечего — всё на высшем уровне

Защитник казанского «Ак Барса» Николай Аверин оценил выигранный домашний матч с «Локомотивом» (3:0).



«Немного было волнение, конечно, но в первой смене постарался сыграть попроще, столкнуться, поймать темп и своей команды, и соперника.



Что касается организации «Ак Барса», то, мне кажется, тут нечего сказать — всё на высшем уровне, приятно встретили. Из партнёров в новой команде знал только Олега Ли, мы с ним вместе играли целый сезон», — передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Счёт открыла команда хозяев — на 12-й минуте матча защитник Никита Лямкин отправил шайбу в ворота соперника. В середине второго периода «Ак Барс» забил два гола за 63 секунды, точные броски на свой счёт записали нападающие Михаил Глухов и Олег Ли. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. Сухой матч на счету голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию