Н. Аверин: про организацию «Ак Барса» сказать нечего — всё на высшем уровне

Защитник казанского «Ак Барса» Николай Аверин оценил выигранный домашний матч с «Локомотивом» (3:0).
«Немного было волнение, конечно, но в первой смене постарался сыграть попроще, столкнуться, поймать темп и своей команды, и соперника.
Что касается организации «Ак Барса», то, мне кажется, тут нечего сказать — всё на высшем уровне, приятно встретили. Из партнёров в новой команде знал только Олега Ли, мы с ним вместе играли целый сезон», — передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Счёт открыла команда хозяев — на 12-й минуте матча защитник Никита Лямкин отправил шайбу в ворота соперника. В середине второго периода «Ак Барс» забил два гола за 63 секунды, точные броски на свой счёт записали нападающие Михаил Глухов и Олег Ли. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. Сухой матч на счету голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.
- 28 декабря 2019
-
23:05
-
22:54
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:56
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:21