Сборная России одержала свою самую крупную победу над Канадой за всю историю МЧМ

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, Россия одержала свою самую крупную победу в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах. Стоит заметить, что в 1974 году матч завершился со счётом 9:0 в пользу сборной СССР, однако тот турнир считался неофициальным чемпионатом мира. Статус официального турнира соревнование получило в 1977 году.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.