Амир Мифтахов — лучший игрок сборной России в матче с Канадой

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



Лучшим игроком сборной России был признан голкипер Амир Мифтахов, отыгравший встречу «на ноль».



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев. На старте второго периода шайбу забросил форвард Никита Александров. До перерыва россияне забили ещё дважды усилиями Егора Соколова и Григория Денисенко. В третьем периоде голов забито не было.

Россия разорвала Канаду. Это самая крупная победа в истории встреч! LIVE Подопечные Валерия Брагина разгромили сборную Канаду со счётом 6:0. Это первая победа российской сборной на МЧМ-2020.