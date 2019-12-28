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Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2020

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Швейцарии проиграла команде Швеции со счётом 2:5 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее Швейцария обыграла Казахстан со счётом 5:3, шведы переиграли сборную Финляндии — 3:2 ОТ.

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Счёт в матче открыла шведская сборная, на четвёртой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Самуэль Фагемо. Вскоре Фагемо оформил дубль, упрочив преимущество своей команды. Во втором периоде подопечные Томаса Монтена забили ещё трижды, отличились форварды Нильс Хёгландер, Карл Хенрикссон и Лукас Рэймонд. Швейцария ответила только голом Жильяна Колера. На 55-й минуте Нико Гросс установил окончательный счёт в матче.

U20 ЧМ-2020. Группа A
28 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
2 : 5
Швеция U20
0:1 Фагемо (Сёдерстрём) – 03:25' (5x5)   0:2 Фагемо (Хёгландер) – 09:58' (5x5)   0:3 Хёгландер (Лундквист, Сандин) – 21:28' (5x4)   0:4 Хенрикссон (Рэймонд) – 29:02' (5x5)   0:5 Рэймонд (Берггрен, Хольц) – 34:12' (5x4)   1:5 Колер (Нуссбаумер, Мозер) – 39:47' (5x4)   2:5 Гросс (Колер, Вербун) – 54:09' (5x5)
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