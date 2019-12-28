Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Канадой на МЧМ?

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), канадцы обыграли сборную США (6:4).



На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Канадой на МЧМ?»

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Россия одержала свою самую крупную победу в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах. Стоит заметить, что в 1974 году матч завершился со счётом 9:0 в пользу сборной СССР, однако тот турнир считался неофициальным чемпионатом мира. Статус официального турнира соревнование получило в 1977 году.