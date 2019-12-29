Николишин: хочу, чтобы Россия обыграла Канаду со счётом 6:0 в финале МЧМ
Чемпион мира Андрей Николишин поделился впечатлениями от победы сборной России со счётом 6:0 в матче с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Любая победа на чемпионате мира – это круто! Это придаёт уверенности нашей сборной. Но я бы сейчас сильно не обольщался. Вы поймите, что играют молодёжные сборные. Здесь и эмоции, и, как правило, всё залетает. У них сегодня не получилось, у нас – пошло. Это круто, я не спорю. Я хочу, чтобы Россия обыграла Канаду со счётом 6:0 в финале МЧМ! Несомненно, 6:0 сейчас – плюс для психологии наших ребят. После Чехии было особенно важно так выиграть. Но впереди ещё очень много работы», — рассказал Николишин «Чемпионату».
Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
- 29 декабря 2019
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