Сборная Канады потерпела самое крупное поражение в истории молодёжных чемпионатов мира

Поражение молодёжной сборной Канады в матче с Россией на молодёжном чемпионате мира — 2020 по хоккею стало самым крупным в истории, сообщает TSN.



Впервые в истории выступлений на молодёжных первенствах планеты Канада проиграла с разницей в шесть шайб. Трижды в истории сборная Канады проигрывала в пять шайб, два из них — в матчах со сборными России и Советского Союза. В 1992 году канадцы со счётом 1:6 проиграли Чехословакии и со счётом 2:7 — сборной СНГ. В 1989-м канадская молодёжка проиграла сборной Советского Союза со счётом 2:7.



Напомним, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).