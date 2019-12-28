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Сборная Канады потерпела самое крупное поражение в истории молодёжных чемпионатов мира

Сборная Канады потерпела самое крупное поражение в истории молодёжных чемпионатов мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Поражение молодёжной сборной Канады в матче с Россией на молодёжном чемпионате мира — 2020 по хоккею стало самым крупным в истории, сообщает TSN.

Впервые в истории выступлений на молодёжных первенствах планеты Канада проиграла с разницей в шесть шайб. Трижды в истории сборная Канады проигрывала в пять шайб, два из них — в матчах со сборными России и Советского Союза. В 1992 году канадцы со счётом 1:6 проиграли Чехословакии и со счётом 2:7 — сборной СНГ. В 1989-м канадская молодёжка проиграла сборной Советского Союза со счётом 2:7.

Напомним, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).

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