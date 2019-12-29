Денисенко: не буду говорить о своей игре. Вы эксперты, оценивайте
Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко подвёл итоги выигранного матча с Канадой (6:0) на МЧМ-2020.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Не считаю, что мы что-то нереальное сотворили. Отлично, что это самая крупная победа над Канадой в истории МЧМ.
Моя игра после не лучшего старта турнира? Вы эксперты и вы оцениваете игру. Я не буду говорить о своей игре. Могу говорить о команде.
Канада испугалась Россию? Не могу ничего сказать о сопернике. Ребята молодцы.
Соколов добавил агрессии нашему звену? Не буду никого выделять. Смена троек возможно повлияла на результат, но я не могу ничего сказать отдельно. Все ребята сегодня молодцы», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
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