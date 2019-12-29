Соколов: канадцы любят играть грязно, но сборная России их давила, и вот результат

Нападающий сборной России Егор Соколов поделился впечатлениями от выигранного матча с Канадой (6:0) на МЧМ-2020.



«Конечно, приятно выигрывать, но это только начало. У нас завтра важная игра, потом с немцами встреча. Так что, мы порадовались пару минут, но сейчас мы настроены на следующую игру уже. В чём секрет успеха? Да просто все ребята собрались, играли в наш хоккей, как мы умеем. Давили канадцев, и вот результат. Наверное, сегодня мы увидели настоящую сборную России, но у нас ещё весь турнир впереди, мы будем только добавлять.



Очень важно было не уступить канадцам в единоборствах, стычках. Канадцы любят играть грязно, а мы пытались играть в силовую борьбу, подавить их нашими габаритами. Важно было поймать кураж. Мы обидно проиграли чехам, но сейчас собрались и вот результат. Самая крупная победа в истории над Канадой? Я на это не обращаю внимания, победа всегда приятна, но это только групповой этап.



Я не пытался как-то особенно отпраздновать гол. Я просто споткнулся, но Егор Замула докатился на животе до меня, и я уже не знал, что делать. Эпизод на предпоследней минуте? Я стоял перед воротами, хотел уже уезжать, но игрок въехал в меня и пытался меня в ворота затолкнуть. Я хотел его оттолкнуть, но руки съехали, и я попал ему по голове видимо. Судьи дали «2+10», за удар в голову, видимо. Но это решение арбитра, я не буду его оспаривать. Я просто ушёл в раздевалку, успокоил нервы.



Пятачок у Канады выиграли за счёт того, что у нас габаритные игроки, мы пытались продавливать туда. Сейчас весь хоккей такой, все голы идут с пятака, и мы это доказали. Насколько типичен для меня мой гол? Я большой парень, люблю перед воротами играть, и всегда приятно, когда защитник набрасывает, шайба на тебя летит, и есть понимание, что могу подставить клюшку. Замула бросил здорово, мне оставалось только подставить», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.