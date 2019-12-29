Капитан Канады — о разгроме от России: приступ кислятины во рту

Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон прокомментировал поражение своей команды от сборной России на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.



«Россия – очень хорошая команда, а мы сегодня были недостаточно хороши. Мы плохо начинали оба матча на этом турнире. Здесь очень хорошие команды, тяжело, когда начинаешь проигрывать.



Не думаю, что эту игру нужно забывать. Это был тревожный звоночек, от этой игры остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь урок.



Недооценки соперника не было, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто не были хорошо готовы и плохо сыграли.



За Россию сыграла пара отскоков, но вы сами видели, как они играли. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков.



Сборная России здорово начала матч, а мы «спали» в зоне обороны, они этим воспользовались. Это поражение самое ркупное в истории канадской сборной? Я этого не знал», — передаёт слова Хэйтона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.