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Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа

Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер подвёл итоги матча с командой России (0:6) на МЧМ-2020.

«Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.

Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были. Россияне провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.

Мы ещё не знаем, насколько серьёзная травма у Лафренье, его обследуют врачи», — передаёт слова Хантера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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