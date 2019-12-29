Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер подвёл итоги матча с командой России (0:6) на МЧМ-2020.
«Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.
Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были. Россияне провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.
Мы ещё не знаем, насколько серьёзная травма у Лафренье, его обследуют врачи», — передаёт слова Хантера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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