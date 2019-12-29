Смит: вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре

Защитник сборной Канады Тай Смит прокомментировал поражение своей команды от сборной России на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.
«Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.
Потеря Лафренье? Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи – суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.
Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре. Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.
Забила ли первый гол Россия из офсайда? Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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