Смит: вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре

Защитник сборной Канады Тай Смит прокомментировал поражение своей команды от сборной России на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.



«Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.



Потеря Лафренье? Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи – суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.



Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре. Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.



Забила ли первый гол Россия из офсайда? Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.