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Смит: вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре

Смит: вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник сборной Канады Тай Смит прокомментировал поражение своей команды от сборной России на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.

«Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.

Потеря Лафренье? Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи – суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.

Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре. Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.

Забила ли первый гол Россия из офсайда? Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Идеальный матч в исполнении сборной России.
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