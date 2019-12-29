Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцев
Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска при встрече с капитаном канадской сборной Барреттом Хэйтоном после матча со сборной Канады (6:0) на МЧМ-2020. Российские хоккеисты отказались пожимать руку Хэйтону из-за того, что он не снял шлем во время гимна России.
Во время исполнения гимна России как команды-победителя матча, хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано поведением Хэйтона.
Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи
Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.
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