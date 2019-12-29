Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцев

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска при встрече с капитаном канадской сборной Барреттом Хэйтоном после матча со сборной Канады (6:0) на МЧМ-2020. Российские хоккеисты отказались пожимать руку Хэйтону из-за того, что он не снял шлем во время гимна России.

Во время исполнения гимна России как команды-победителя матча, хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано поведением Хэйтона.