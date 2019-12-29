Экс-игрок НХЛ: капитан Канады совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее

Бывший нападающий «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи прокомментировал поступок капитана молодёжной сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией (0:6) на МЧМ-2020. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.
«Барретт Хэйтон, капитан молодёжной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в своём «твиттере».
Во время исполнения гимна России как команды-победителя матча, хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано поведением Хэйтона.
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