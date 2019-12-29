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«Здорово!» Малкин вместе с сыном порадовались голам сборной России в ворота Канады

«Здорово!» Малкин вместе с сыном порадовались голам сборной России в ворота Канады
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала, как вместе с сыном болела за сборную России в матче с командой Канады (6:0) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

В своём «инстаграме» Кастерова опубликовала видео, на котором они всей семьей смотрят игру по телевизору и поддерживают национальную команду.

Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

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