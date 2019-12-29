TSN — о разгроме 0:6: Большая Красная машина просто переехала Канаду

Журналист издания TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал победу сборной России со счётом 6:0 в матче с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

«В эту ночь сборная Канады потерпела шестое поражение в последних девяти матчах с Россией на молодёжных чемпионатах мира. Большая Красная машина, отчаянно пытающаяся избежать начала турнира со счётом 0-2, просто переехала канадцев», — написал журналист.

Впервые в истории выступлений на молодёжных первенствах планеты Канада проиграла с разницей в шесть шайб. Трижды в истории сборная Канады проигрывала в пять шайб, два из них — в матчах со сборными СНГ и Советского Союза. В 1992 году канадцы со счётом 1:6 проиграли Чехословакии и со счётом 2:7 — сборной СНГ. В 1989-м канадская молодёжка проиграла сборной Советского Союза со счётом 2:7.