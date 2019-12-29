Дзюба — о разгроме Канады на МЧМ: а кто-то говорил, что наших вынесут

Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба поздравил российских хоккеистов с победой в матче с командой Канады (6:0) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

«Ну красавцы, а! 6:0. Просто красавцы парни! А кто-то говорил, что наших вынесут», — эмоционально сказал Дзюба в видео, опубликованном в сторис на его странице в «Инстаграме».

Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах.