Дзюба — о разгроме Канады на МЧМ: а кто-то говорил, что наших вынесут
Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба поздравил российских хоккеистов с победой в матче с командой Канады (6:0) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Ну красавцы, а! 6:0. Просто красавцы парни! А кто-то говорил, что наших вынесут», — эмоционально сказал Дзюба в видео, опубликованном в сторис на его странице в «Инстаграме».
Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах.
«Здорово!» Малкин вместе с сыном порадовались голам сборной России в ворота Канады
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