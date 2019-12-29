Капитан канадцев Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время гимна России
Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за свой поступок после матча с Россией (0:6) на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Сожалею о том, что не снял свой шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и её болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян в этот момент. Этим вечером русские показали великолепную игру и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам стать лучше», — приводит слова Хэйтона пресс-служба сборной Канады.
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Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.
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