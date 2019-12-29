Сборная Канады выступила с заявлением по инциденту после матча с Россией на МЧМ

Сборная Канады выступила с заявлением по поводу инцидента, который случился после матча с Россией (0:6) на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Напомним, капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Сборная Канады с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал разделяют это и проявят такое же уважение.
Сборная Канады извиняется перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», — говорится в заявлении.
Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах.
- 29 декабря 2019
-
04:26
-
04:06
-
03:50
-
03:41
-
03:15
-
02:40
-
02:25
-
02:04
-
01:59
-
01:30
-
01:22
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:26
-
00:14
-
00:11
-
00:03
- 28 декабря 2019
-
23:57
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:27
-
23:05
-
22:54
-
22:47
-
22:44