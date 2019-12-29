Сборная Канады выступила с заявлением по инциденту после матча с Россией на МЧМ

Сборная Канады выступила с заявлением по поводу инцидента, который случился после матча с Россией (0:6) на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Напомним, капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

«Сборная Канады с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал разделяют это и проявят такое же уважение.

Сборная Канады извиняется перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», — говорится в заявлении.

Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах.