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Губерниев — о поступке капитана сборной Канады: руку таким пожимать западло!

Губерниев — о поступке капитана сборной Канады: руку таким пожимать западло!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поступок капитана сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Напомним, Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.

«Хоккей! Молодёжный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперёд, ребята! Гордость!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Напомним, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).

Капитан канадцев Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время гимна России
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