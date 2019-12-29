Губерниев — о поступке капитана сборной Канады: руку таким пожимать западло!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поступок капитана сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Напомним, Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.
«Хоккей! Молодёжный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперёд, ребята! Гордость!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».
Напомним, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).
- 29 декабря 2019
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:37
-
04:26
-
04:06
-
03:50
-
03:41
-
03:15
-
02:40
-
02:25
-
02:04
-
01:59
-
01:30
-
01:22
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:26
-
00:14
-
00:11
-
00:03
- 28 декабря 2019
-
23:57
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:27