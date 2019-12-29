Губерниев — о поступке капитана сборной Канады: руку таким пожимать западло!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поступок капитана сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Напомним, Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.

«Хоккей! Молодёжный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперёд, ребята! Гордость!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Напомним, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).