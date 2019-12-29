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Кузнецов забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Видео

Кузнецов забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. Третью шайбу за «Вашингтон» забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Результативными передачами отметились Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

Видео с голом Евгений Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Кузнецов забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету российского форварда 35 очков (13+22), которые он набрал в 37 играх сезона.

Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 453 матча, в которых забил 114 голов и сделал 258 результативных передач.

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