Гурьянов забил 10-й гол в карьере НХЛ. Видео

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц.

Видео с голом Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Гурьянов забил 10-й гол в карьере Национальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий провёл 34 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

За карьеру в НХЛ на счету Гурьянова 56 игр, в которых он набрал 18 очков (10+8).