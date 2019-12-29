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Гурьянов забил 10-й гол в карьере НХЛ. Видео

Гурьянов забил 10-й гол в карьере НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц.

Видео с голом Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Гурьянов забил 10-й гол в карьере Национальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий провёл 34 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

За карьеру в НХЛ на счету Гурьянова 56 игр, в которых он набрал 18 очков (10+8).

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