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Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.
Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Даллас Старз». Игры пройдут 31 декабря и 1 января соответственно.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Раст (Гюнцель, Малкин) – 00:32' (5x5)   2:0 Кагун (Гальченюк, Риикола) – 01:05' (5x5)   3:0 Летанг (Малкин, Раст) – 09:04' (5x4)   3:1 Арвидссон (Эллис, Йернкрок) – 24:07' (5x4)   4:1 Гальченюк (Марино, Риикола) – 28:02' (5x4)   4:2 Смит (Блэквелл, Йози) – 36:03' (5x5)   4:3 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 39:01' (5x5)   4:4 Гранлунд (Дюшейн, Йози) – 48:56' (5x5)   5:4 Гюнцель (Малкин, Раст) – 58:57' (5x4)   6:4 Раст (Гюнцель) – 59:22' (en)
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