Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Даллас Старз». Игры пройдут 31 декабря и 1 января соответственно.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».