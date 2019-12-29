Видео всех голов разгромной победы молодёжной сборной России в матче с Канадой

Вчера, 28 декабря, сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).
Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев. На старте второго периода шайбу забросил форвард Никита Александров. До перерыва россияне забили ещё дважды усилиями Егора Соколова и Григория Денисенко. Третий период прошёл без голов. Отыграл «на ноль» голкипер россиян Амир Мифтахов.
Видео всех голов российской команды можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
- 29 декабря 2019
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