Свечников забил гол в пустые ворота после потери Овечкина. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Окончательный счёт установил форвард «Каролины» Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Российский форвард воспользовался потерей капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Овечкин, выполняя обводку, упёрся в одного из игроков «ураганов» и потерял шайбу, чем и воспользовался нападающий «ураганов».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Харрикейнз».
«Каролина» прервала трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три матча.
Овечкин не хотел травмы Свечникова. Но тот получил по лицу за дело
Однако молодого таланта «Каролины» нужно похвалить за дерзость. Растёт парень с характером.
- 29 декабря 2019
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