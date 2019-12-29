Свечников забил гол в пустые ворота после потери Овечкина. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Окончательный счёт установил форвард «Каролины» Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Российский форвард воспользовался потерей капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Овечкин, выполняя обводку, упёрся в одного из игроков «ураганов» и потерял шайбу, чем и воспользовался нападающий «ураганов».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Харрикейнз».

«Каролина» прервала трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три матча.