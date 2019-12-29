Нападающий «Каролины» Стаал пытался травмировать Овечкина ударом коленом в колено

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В середине второго периода произошёл интересный эпизод. Нападающий «ураганов» Джордан Стаал врезался коленом в колено в капитана «столичных» Александра Овечкина, который упал на лёд и не сразу смог подняться. Добравшись до скамейки запасных, россиянин тестировал ушибленную ногу, разгибая колено во время рекламного тайм-аута.
Фото можно посмотреть в "Твиттере".
Но уже в следующей смене Овечкин смог забить в большинстве, реализовав малый штраф Стаала, полученый за удар коленом. Когда Стаал вышел со скамейки штрафников, Овечкин что-то ему крикнул.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
- 29 декабря 2019
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