Малкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.

Таким образом, Малкин обошёл шведского хоккеиста Матса Юхана Сундина и вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Евгений Малкин провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 26 результативных передач.

Всего за карьеру НХЛ российский форвард сыграл 877 игр, забив 400 голов и сделав 637 результативных передач.