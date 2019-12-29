Малкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.
Таким образом, Малкин обошёл шведского хоккеиста Матса Юхана Сундина и вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Евгений Малкин провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 26 результативных передач.
Всего за карьеру НХЛ российский форвард сыграл 877 игр, забив 400 голов и сделав 637 результативных передач.
Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
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