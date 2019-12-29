Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев

Малкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.
Таким образом, Малкин обошёл шведского хоккеиста Матса Юхана Сундина и вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очков среди европейцев.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Евгений Малкин провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 26 результативных передач.

Всего за карьеру НХЛ российский форвард сыграл 877 игр, забив 400 голов и сделав 637 результативных передач.

Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019