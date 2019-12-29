Свечников стал четвёртым по голам в НХЛ среди европейцев до 20 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Автором последней шайбы «Каролины» стал Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Российский форвард воспользовался потерей капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Для Андрея этот гол стал 37-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по заброшенным шайбам в возрасте до 20 лет среди европейских игроков.
19-летний Свечников превзошёл результат Мариана Габорика (36). Рекорд по этому показателю принадлежит Патрику Лайне (80), второе место занимает Илья Ковальчук (67), топ-3 замыкает Яромир Ягр (50).
- 29 декабря 2019
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