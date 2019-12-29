Проворов забил 9-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. Единственный гол за «Филадельфию» забил российский защитник Иван Проворов. Результативными передачами отметились Клод Жиру и Шон Кутюрье.
Видео с голом Ивана Проворова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Проворов забил 9-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 23 (9+14) очка, которые он набрал в 38 играх.
Всего в НХЛ Проворов провёл 284 матча, в которых забил 39 голов и сделал 81 результативную передачу.
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