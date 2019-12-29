Стэмкос стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 800 очков за «Тампу»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу. Благодаря этому капитан «молний» стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 800 очков за «Тампу». Для этого канадскому форварду потребовалось провести 779 матчей.
Клубный рекорд принадлежит Мартену Сен-Луи, набравшему 953 очка в 972 матчах за «Тампа-Бэй». Второе место занимает Венсан Лекавалье, на счету которого 874 очка в 1037 матчах. Четвёртое место — у Никиты Кучерова, на его счету 502 очка в 482 встречах.
Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», набравший 500 очков за клуб
- 29 декабря 2019
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