40-летний Торнтон вышел на седьмое место в истории НХЛ по голевым передачам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Филадельфию Флайерз». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу команды Боба Бугнера.
Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отдал одну результативную передачу, которая стала для 40-летнего канадца 1079-й в карьере. Теперь он делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с легендарным канадцем Адамом Оутсом.
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1193). В топ-5 также входят Рэй Бурк (1169) и Яромир Ягр (1155). Следующей целью Торнтона является результат Пола Коффи (1135). Из перечисленных игроков только Джо продолжает карьеру в НХЛ.
39-летний Торнтон вышел на восьмое место в истории НХЛ по голевым передачам
- 29 декабря 2019
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