Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

40-летний Торнтон вышел на седьмое место в истории НХЛ по голевым передачам

40-летний Торнтон вышел на седьмое место в истории НХЛ по голевым передачам
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Филадельфию Флайерз». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу команды Боба Бугнера.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отдал одну результативную передачу, которая стала для 40-летнего канадца 1079-й в карьере. Теперь он делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с легендарным канадцем Адамом Оутсом.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1193). В топ-5 также входят Рэй Бурк (1169) и Яромир Ягр (1155). Следующей целью Торнтона является результат Пола Коффи (1135). Из перечисленных игроков только Джо продолжает карьеру в НХЛ.

39-летний Торнтон вышел на восьмое место в истории НХЛ по голевым передачам
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019