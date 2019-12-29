Малкин вышел на 74-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал три результативные передачи. Набрав 1037-е очко в карьере, игрок поднялся на 74-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Бобби Смита (1036). Следующей целью Евгения является результат Даниэля Седина (1041). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1249).

Российский нападающий вышел на восьмое место среди европейских игроков по числу матчей, в которых набрал три и более очков.