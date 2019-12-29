Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин вышел на 74-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

Малкин вышел на 74-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал три результативные передачи. Набрав 1037-е очко в карьере, игрок поднялся на 74-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Бобби Смита (1036). Следующей целью Евгения является результат Даниэля Седина (1041). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1249).

Российский нападающий вышел на восьмое место среди европейских игроков по числу матчей, в которых набрал три и более очков.

Малкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 3 и более очками среди европейцев
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019