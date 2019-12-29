Сафронов: капитан канадцев принёс публичные извинения — надо простить и идти дальше

Экс-защитник питерского СКА обладатель золота МЧМ-1999 Кирилл Сафронов прокомментировал инцидент с капитаном сборной Канады Барретом Хэйтоном, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча с российской командой.

«Наверное, не стоит нагнетать. Во время матча не показали этот момент, я лично узнал об этом только утром. Хэйтон сказал, что раскаивается, что голова в тот момент была занята поражением. Знаете, всё возможно. Канадцы настолько фанатично относятся к хоккею, что его действительно могло заклинить, тем более он капитан команды. Возможно, был очень расстроен и не реагировал на происходящее. Тем более что все остальные канадцы сняли шлемы. Вряд ли он один такой принципиальный.

Я играл в Северной Америке, правда, давно. Никакого неуважения, негатива к России никогда не было. Все ребята относились с уважением, особенно в спорте и на льду. Наверное, что-то с молодым человеком в этот момент произошло. Расстроился сильно. Он принёс публичные извинения. Наша команда тоже его наказала: никто не пожал ему руку. Нужно его простить и идти дальше. Бывают разные моменты, и не стоит забывать, что это молодёжь, ребята все горячие. Каждый переживает по-разному. Самое важное — сконцентрироваться на нашей команде, а не осуждать канадцев. Нужно поздравить всех ребят и болельщиков с великолепной игрой и поддерживать ребят.

Ожидал ли такого разгрома? Мы в своё время тоже канадцев на МЧМ обыгрывали — в финале, но в овертайме. Конечно, после проигрыша в матче с чехами ждал, что наша молодёжка соберётся и постарается обыграть Канаду. Я видел матч канадцев с американцами, видел, что у Канады неплохая команда. Но такой игры не ожидал, наши парни приятно удивили. Очень рад. Сыграли великолепно, показали суперсовременный хоккей. Надеемся, будут продолжать в том же духе», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.