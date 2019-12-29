«Амур» одержал пятую победу кряду, на выезде всухую переиграв «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Амур». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Александра Гулявцева. Хабаровский клуб продлил победную серию до пяти матчей.
Главным героем матча стал нападающий гостей Александр Горшков, оформивший дубль, Александр открыл счёт на 35-й минуте матча, сумев реализовать большинство. В начале третьего периода Горшков забросил курьёзную шайбу. Александр провёл бросок по воротам приморской команды, с которым справился голкипер «Адмирала» Александр Трушков, однако шайба срикошетила в конёк защитнику «моряков» Александру Угольникову, после чего отскочила в ворота.
Благодаря этой победе «Амур» продолжает борьбу за попадание в плей-офф. Отставание от занимающего восьмое место на Востоке магнитогорского «Металлурга» сократилось до четырёх очков, при этом у хабаровского клуба один матч в запасе.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 29 декабря 2019
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