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«Амур» одержал пятую победу кряду, на выезде всухую переиграв «Адмирал»

«Амур» одержал пятую победу кряду, на выезде всухую переиграв «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Амур». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Александра Гулявцева. Хабаровский клуб продлил победную серию до пяти матчей.

Главным героем матча стал нападающий гостей Александр Горшков, оформивший дубль, Александр открыл счёт на 35-й минуте матча, сумев реализовать большинство. В начале третьего периода Горшков забросил курьёзную шайбу. Александр провёл бросок по воротам приморской команды, с которым справился голкипер «Адмирала» Александр Трушков, однако шайба срикошетила в конёк защитнику «моряков» Александру Угольникову, после чего отскочила в ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 34:50' (5x4)   0:2 Горшков – 45:03' (5x5)

Благодаря этой победе «Амур» продолжает борьбу за попадание в плей-офф. Отставание от занимающего восьмое место на Востоке магнитогорского «Металлурга» сократилось до четырёх очков, при этом у хабаровского клуба один матч в запасе.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» отыгрался с 0:3 во второй раз за неделю и обыграл «Автомобилист» по буллитам
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