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Давыдов: про таких канадцев легендарный Мальцев говорил, мол, рыбаки приехали

Давыдов: про таких канадцев легендарный Мальцев говорил, мол, рыбаки приехали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Канады (6:0) на чемпионате мира.

«Понравилась российская команда и в первом матче, с чехами. Там были хорошие эпизоды, но не справился вратарь плюс пошёл парад удалений. Сборная России извлекла уроки из поражения, а вратарь в современном хоккее — не половина команды, а три четверти. Это и доказал Мифтахов: сыграл очень спокойно и рационально, от него исходила уверенность. В итоге всё сложилось — и получите 6:0.

Канаду рекламируют уже полвека. Где там быль, а где правда, нужно разбираться. В своё время советские поколения хоккеистов с этим разбирались. Рад, что пришла очередь и нашей молодёжи. Лучше всех про такие сборные Канады говорил наш легендарный Александр Мальцев, мол, рыбаки приехали. Вот и эта молодёжная сборная клюшки в матче со сборной России использовала как удочки: броски не получались, шайба всё время прыгала, техники исполнения мы не увидели.

Показалось, после красивой победы в матче с США они переоценили свои силы и не были готовы к комбинационной игре с сильным соперником на большой площадке, где беготня не всегда работает. А когда голкипер в первые же секунды забросил себе шайбу головой, началась паника. Причём самая большая — как раз у вратаря. Кстати, канадцы всегда отличались бойцовским духом. А вот эта команда удивила: потеряв из-за травмы своего лидера Лафренье, расклеилась. Нельзя так зависеть от одного хоккеиста», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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