«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Барыса» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 14:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Асетов;
Метальников — Диц, Старченко — Найт — Виделль;
Блэкер — Орехов, Михайлис — Валк— Шестаков;
Шалапов — Семёнов, Петухов— Сагадеев — Шевченко.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Бодров — Валитов, Белоусов— Дацюк— Гареев;
Батыршин, Литовченко— Плэтт— Обидин, Овчинников.
- 29 декабря 2019
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