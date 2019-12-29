«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 14:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Асетов;

Метальников — Диц, Старченко — Найт — Виделль;

Блэкер — Орехов, Михайлис — Валк— Шестаков;

Шалапов — Семёнов, Петухов— Сагадеев — Шевченко.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин)

Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;

Бодров — Валитов, Белоусов— Дацюк— Гареев;

Батыршин, Литовченко— Плэтт— Обидин, Овчинников.