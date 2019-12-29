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Апальков дебютирует за московское «Динамо» в родном Магнитогорске

Апальков дебютирует за московское «Динамо» в родном Магнитогорске
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 15:00 мск.

Дебютный матч за команду Владимира Крикунова проведёт нападающий Даниил Апальков. Бывший форвард «Локомотива» сыграет в родном Магнитогорске.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Потехин;
Дронов — Пивцакин, Козун— Локтионов — Кулёмин;
Матушкин, Любимов— Неколенко — Владимиров, Рожков.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Аланов, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;
Огурцов— Григорьев, Индрашис— Апальков— Моисеев;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев.

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