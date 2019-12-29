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«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив «Барысу»

«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив «Барысу»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Скабелки. «Барыс» прервал серию из трёх поражений, «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд.

Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи усилиями Кирилла Панюкова. Артём Гареев восстановил равновесие, но Роман Старченко вернул лидерство клубу из Нур-Султана. На первых минутах второго периода Старченко оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. Никита Михайлис реализовал большинство, на что гости ответили голом Найджела Доуса.

Завтра, 30 декабря, «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар». «Автомобилист» проведёт следующий матч уже в 2020 году — 3 января команда Мартемьянова встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Панюков (Семёнов, Шевченко) – 02:49' (5x5)   1:1 Гареев (Дацюк, Белоусов) – 11:59' (5x5)   2:1 Старченко (Найт, Диц) – 16:08' (5x5)   3:1 Старченко (Найт, Виделль) – 21:31' (5x5)   4:1 Михайлис (Валк, Метальников) – 29:59' (5x4)   4:2 Доус (Голышев) – 32:52' (5x5)
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