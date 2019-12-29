«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив «Барысу»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Скабелки. «Барыс» прервал серию из трёх поражений, «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд.



Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи усилиями Кирилла Панюкова. Артём Гареев восстановил равновесие, но Роман Старченко вернул лидерство клубу из Нур-Султана. На первых минутах второго периода Старченко оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. Никита Михайлис реализовал большинство, на что гости ответили голом Найджела Доуса.



Завтра, 30 декабря, «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар». «Автомобилист» проведёт следующий матч уже в 2020 году — 3 января команда Мартемьянова встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.