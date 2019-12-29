«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, уступив «Барысу»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Скабелки. «Барыс» прервал серию из трёх поражений, «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд.
Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи усилиями Кирилла Панюкова. Артём Гареев восстановил равновесие, но Роман Старченко вернул лидерство клубу из Нур-Султана. На первых минутах второго периода Старченко оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. Никита Михайлис реализовал большинство, на что гости ответили голом Найджела Доуса.
Завтра, 30 декабря, «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар». «Автомобилист» проведёт следующий матч уже в 2020 году — 3 января команда Мартемьянова встретится в Магнитогорске с «Металлургом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 29 декабря 2019
-
16:43
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
14:49
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:13
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35