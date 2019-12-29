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Светлов: «Адмиралу» не хватило характера и желания победить

Светлов: «Адмиралу» не хватило характера и желания победить
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:2).

«Жалко, что в этом году крайний матч не в нашу пользу. Хотелось всё-таки при наших болельщиках хорошую игру показать. В целом игра как раз была неплохая. Считаю, что соперник очень хорошо сыграл в обороне. Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация. Последнего полшага не хватает. Показалось, что сегодня команде эмоциональности не хватило, характера и желания победить. Соперник хотел этого больше», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

Главным героем матча стал нападающий гостей Александр Горшков, оформивший дубль. Александр открыл счёт на 35-й минуте матча, сумев реализовать большинство, а затем отличился в начале третьего периода.

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