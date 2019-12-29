Мартемьянов: беда «Автомобилиста» — начало вторых периодов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (2:4).



«Хорошая игра была. Первый период нам понравился, очень активно начали. Наша беда — начало вторых периодов. Соперник прибавил в движении, начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, в общем, мы не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счёт. Потом череда удалений. Но спасибо парням, что играли до конца. Что-то хотели показать. Не всё получалось, но работали. Есть позитивный момент, что в большом меньшинстве сегодня не пропустили.



Ребятам благодарен за этот месяц, очков набрали больше, чем в предыдущем. Будем готовиться. Хочу поздравить всех болельщиков хоккея с наступающими праздниками. Пожелать всем здоровья и болеть только хоккеем», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Барыса».

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