Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:5 Б).
«Я скажу, что мы просили игроков в этих последних сменах, чтобы не удалялись, не делали никаких глупостей, не трогали игроков противника, но Чайковски не понимает. Удалился, получили гол за 7 секунд до конца. Обидно проигрывать такие игры, но что сделаешь. Сами напороли, сами проиграли. Немного удаление Яшкина поломало нам игру. Был бы Яшкин, может быть, всё было бы по-другому. Но судья сначала одно удаление дал, потом другое дал. Ничего не понятно.
Замена вратаря? Три гола вратарь пропустил, его в принципе надо менять. Даже если он не виноват в этих голах, но так бывает, что просто не его день сегодня. Бывает такое. В принципе всё нормально было у Ерёменко. Но что уж теперь. Это хоккей», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Металлурга».
- 29 декабря 2019
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