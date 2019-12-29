Бадюков: сборная России уже опытная, осечки в головах перед США не должно произойти

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча сборной России с командой США на молодёжном чемпионате мира. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Как повлияет разгром Канады на игру России с США? Тренерский штаб, да и сами игроки в сборной России уже опытные, прошли огонь и воду на этом чемпионате. И поражение от чехов было, и крупный выигрыш в матче с Канадой. Наша команда считается фаворитом турнира, ребята понимают, зачем они приехали на чемпионат, и ни в коем случае осечки в головах не должно произойти.



У США очень быстрая команда, хорошее нападение. Есть игроки, которые уже в системе клубов НХЛ играют. Оливер Вальстрём, Шейн Пинто, который уже пять очков набрал. Повторюсь, американцы — одна из самых быстрых команд на этом чемпионате мира. Поэтому надо, чтобы крайние форварды сборной России, как и в матче с Канадой, очень плотно сыграли с защитниками в своей зоне.



Нужен хороший контроль шайбы, нельзя от неё легко избавляться. Если терять шайбу, то терять в борьбе. Если бросок по воротам, то такой, чтобы была возможность вернуться в оборону. С канадцами это очень хорошо получилось, думаю, что наши ребята в таком же стиле и сейчас сыграют», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.