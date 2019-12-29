Сборная США назвала состав на матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной США на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Встреча США — Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.

В первом матче на турнире американцы уступили сборной Канады со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3. Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4, после чего одержала победу в матче с Канадой — 6:0.