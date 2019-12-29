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Сборная США назвала состав на матч с Россией на МЧМ-2020

Сборная США назвала состав на матч с Россией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав сборной США на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Встреча США — Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Найт (Вольф);
Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;
Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;
Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;
Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.

В первом матче на турнире американцы уступили сборной Канады со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3. Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4, после чего одержала победу в матче с Канадой — 6:0.

Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.
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