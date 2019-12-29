США — Россия: прямая трансляция матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сегодня, 29 декабря, в Чехии двумя матчами продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Сборная России проведёт третий матч на турнире с командой США, начало — в 21:00 мск. Трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.
В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.
Вчера, 28 декабря, сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
Американцы в первом матче на турнире уступили канадцам со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3.
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