США — Россия: прямая трансляция матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сегодня, 29 декабря, в Чехии двумя матчами продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Сборная России проведёт третий матч на турнире с командой США, начало — в 21:00 мск. Трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.



Вчера, 28 декабря, сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Американцы в первом матче на турнире уступили канадцам со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3.