Кровопусков: верность клубу и традициям — это то, чего не хватает в наше время

29 декабря первому капитану московского «Динамо» Николаю Поставнину исполнилось бы 103 года. Он уделял особое внимание подрастающему поколению.



С нынешнего сезона московское «Динамо» возобновляет традицию преемственности поколений. 25-го числа ветераны клуба, воспитанники Поставнина, провели встречу с юными хоккеистами академии «Динамо» имени А. И. Чернышёва. После окончания встречи Вадим Никонов, Александр Пашков и Михаил Титов вручили памятные подарки будущему динамовского хоккея. Эта инициатива поддерживается и на уровне руководства клуба.



Генеральный директор столичного клуба Евгений Кровопусков поделился мнением о мероприятии.



«Ветеранское движение нашего клуба — одно из самых крупных и организованных в России. Наша задача как руководства не только помогать нашим легендам, но и передавать их знания и опыт юным хоккеистам. В академии «Динамо» работают олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Настоящие личности, которые в бытность хоккейной карьеры демонстрировали как игровое мастерство, так и человеческие качества.



Верность клубу и традициям — это то, чего не хватает в наше время. Подобными встречами мы хотим рассказать молодым динамовцам, в каком клубе они играют, и что литера Д на свитерах — это не просто буква», — приводит слова Кровопускова официальный сайт «Динамо».